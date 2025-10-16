Avertisment legat de alimentația copiilor: Mai multe dulciuri, mai puține fructe

Fructele și legumele aproape că lipsesc din alimentația de zi cu zi a copiilor din România. În schimb, alimentele sănătoase sunt înlocuite de cele cu zahăr procesat, extrem de periculoase pentru organismul celor mici.

„La noi se consumă multe dulciuri zilnic, inclusiv ciocolată, mai ales ciocolată. Şi la nivel mondial 3 din 10 fete zilnic consumă dulciuri, în România 5 din 10 fete zilnic consumă dulciuri. La nivel mondial 2 din 10 băieieţi. În România, 3 din 10 băieţii. Mai mulţi consumă dulciuri zilnic” susține dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP.

Datele statistice arată faptul că doar 33% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani consumă fructe sau legume, ori ambele variante din aceste alimente considerate mai sănătoase.

„ Realitatea este că, la adolescenţi, la 11-15 ani, avem o proporţie mică a celor care consumă fructe şi legume” mai spune dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP.

