Avertismentul medicilor: Tinerii, expuși riscului de burnout

Specialiștii atrag atenția că tot mai mulți tineri suferă de burnout (epuizarea la locul de muncă), iar angajatorii ar trebui să țină cont de asta și să nu-i mai expună stresului profrsional.

„Odată cu venirea companiilor multinaționale în România, sigur am importat bunăstarea din afară, din Vest, dar și problemele aferente acesteia. Sunt tot mai mulți tineri care se prezintă la cabinet pentru simptomatologie complet nespecifică, nu-și dau seama ce se întâmplă cu ei, sunt dezorientați, observă o modificare a comportamentului lor pentru că fac comparație cum erau înainte și cum sunt acum. Oamenii nu-și dau seama când ajung să aibă nevoie de ajutor de specialitate, tocmai pentru că sunt angrenați în activitatea profesională atât de mult încât își neglijează viața personală, viața socială. Se instalează lent, insidios, în timp, în luni de zile, chiar ani, la unii care sunt mai toleranți și care duc, au o reziliență mai bună”atrage atenția medicul Ioana Silion, medic primar psihiatru, potrivit News.ro.

Medicul are câteva sfaturi și pentru angajatori: „Ar trebui făcut un proces de onboarding (n.red. – proces prin care angajatorul se asigură că noul angajat înțelege rolul pe care îl ocupă în firmă și politica acesteia) mult mai elaborat și centrat pe tipologia fiecărui om în parte. Pentru că sunt oameni care sunt independenți și lucrează singuri și pot să-și desfășoare activitatea independent, care pot lucra de acasă, de exemplu, și sunt alte persoane ezitante, dependente, anxioase, care au nevoie să aibă tot timpul pe cineva în spatele lor care să-i ajute să le confirme că e bine ce au făcut, să nu aibă mai multe taskuri deodată pentru că nu se descurcă, nu se pot concentra la mai multe activități deodată. În funcție de tipologia fiecărui om în parte, onboarding-ul se poate face astfel încât fiecare să primească de lucru atât cât poate face cel mai bine”.