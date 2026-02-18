Avertismentul unui medic stomatolog: Pacienţii nu au cultul acesta despre a face igienizări la şase luni

Doctorand la Universitatea de MEdicină din Galați, medicul stomatolog Ovidiu Lungu atrage atenția cu privire la faptul că oamenii nu au obiceiul de a merge la stomatolog pentru controale preventive și pentru igienă dentară profesională.

„Din ce am văzut, aşa, în practica noastră de zi cu zi, suntem destul de jos ca şi nivel de profilaxie, că pacienţii nu au cultul acesta despre a face, nu ştiu, igienizări la şase luni, să meargă la stomatolog, să facă o radiografie, să vadă dacă nu a apărut vreo problemă” susține medicul Ovidiu Lungu.

Cele mai multe probleme din punct de vedere al sănătății orale se înregistrează în mediul rural.

„”Sunt foarte multe probleme în mediul rural (…) Şi mai apar şi, vă daţi seama, atâţia ani, foarte mulţi, populaţia României a fost plecată în străinătate, diaspora. Acolo este foarte greu să mergi la un stomatolog, să beneficiezi de servicii dentare şi atunci se stă aşa şi vin problemele. Şi se întorc la noi şi trebuie să rezolvăm problemele” mai spune medicul.