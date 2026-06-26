Băuturile carbogazoase și impactul negativ asupra danturii. Explicațiile medicului Lorelei Nassar VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Consulul ridicat de băuturi acidulate ne afectează sănătatea orală. Din cauza acidității ridicate, consumul frecvent de astfel de lichide poate să ne provoace carii.

„Toate băuturile carbogazoase accentuează aciditatea din gură. Și atunci, chiar dacă contactul lor cu dinții poate să pară foarte mici, pentru înghițim lichidele, nu stagnează, prin ingestia repetată, hiperaciditatea se accentuează și zonele vulnerabile sunt sensibilizate” explică dr. Lorelai Nassar, medic stomatolog, specialist în chirurgie oro-maxilo-facială-și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Cele mai vulnerabile zone sunt gingiile. „Zonele vulnerabile sunt cele de lângă gingie, unde smalțul se continuă cu dentina, dar la zona de intersecție se află gingia care uneori se retrage. Zona este sensibilă și aici se nasc leziuni carioase„ mai spune dr. Lorelai Nassar, medic stomatolog, specialist în chirurgie oro-maxilo-facială-și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Ce pericole apar atunci când ne deshidratăm VIDEO

Temperaturile cresc foarte mult, iar corpul trebuie să fie hidratat permanent. Lipsa apei din organism afectează toate organele și ne poate pune în pericol viața. „Deshidratarea nu afectează doar rinichii.…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro