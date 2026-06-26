Băuturile carbogazoase și impactul negativ asupra danturii. Explicațiile medicului Lorelei Nassar VIDEO

Consulul ridicat de băuturi acidulate ne afectează sănătatea orală. Din cauza acidității ridicate, consumul frecvent de astfel de lichide poate să ne provoace carii.

„Toate băuturile carbogazoase accentuează aciditatea din gură. Și atunci, chiar dacă contactul lor cu dinții poate să pară foarte mici, pentru înghițim lichidele, nu stagnează, prin ingestia repetată, hiperaciditatea se accentuează și zonele vulnerabile sunt sensibilizate” explică dr. Lorelai Nassar, medic stomatolog, specialist în chirurgie oro-maxilo-facială-și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Cele mai vulnerabile zone sunt gingiile. „Zonele vulnerabile sunt cele de lângă gingie, unde smalțul se continuă cu dentina, dar la zona de intersecție se află gingia care uneori se retrage. Zona este sensibilă și aici se nasc leziuni carioase„ mai spune dr. Lorelai Nassar, medic stomatolog, specialist în chirurgie oro-maxilo-facială-și implantologie – Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.