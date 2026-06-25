Ce pericole apar atunci când ne deshidratăm VIDEO

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Temperaturile cresc foarte mult, iar corpul trebuie să fie hidratat permanent. Lipsa apei din organism afectează toate organele și ne poate pune în pericol viața.

„Deshidratarea nu afectează doar rinichii. Din cauza ei pot să apară probleme la nivelul întregului organism. Fără hrană putem supraviețui mai mult decât fără apa. Apa ajutăla buna funcționare a inimii, de fapt, în general la buna funcționare a întregului organism” susține dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Câtă apă trebuie să bem?

Recomandarea standard a medicilor este să consumăm 2 litri de apă pe zi. Vara, când temperaturile cresc semnificativ, trebuie să oferim corpului un aport mai mare de apă pentru a rămâne hidratat.

„Atâta timp cât este foarte cald afară, este evident faptul că și consumul de apă trebuie să fie mai mare” mai spune dr. Gheorghe Niță, medic primar urolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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