Beneficiile pe care spălatul pe dinți le oferă sănătății

Periajul dinților este important atât pentru sănătatea orală, cât și pentru întreg organismul. Astfel, dacă ne spălăm pe dinți putem preveni mai multe boli, spun specialiștii.

„Dacă ne spălăm pe dinţi, da, putem preveni o grămadă de boli. Şi mai mult decât atât, a ne spăla corect pe dinţi. Poate că, de cele mai multe ori, să spunem, mişcările ar fi corecte, frecvenţa de două ori pe zi ar fi corectă, dar timpul ăla de două-trei minute îl scurtăm la 30 de secunde sau un minut. Timpul alocat spălării pe dinţi contează. În multe studii publicate în domeniu se arată că, pentru a curăţa o suprafaţă dentară, periuţa respectivă trebuie să treacă, să spunem, nu ştiu, de 10 ori, 20 de ori, 30 de ori. Făcând toate acele mişcări, ai nevoie de timp să le facă” susține conf. univ. dr. Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în științe medicale, șeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universității „Titu Maiorescu” București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Periajul dentar poate fi realizat atât cu periuțe normale, cât și cu periuțe electrice. Dar care este însă cea mai potrivită?

„Ştiţi cum este? Sunt atât de multe, pentru că fiecare tip de periuţă la un moment dat este indicat pentru un anume fel de dinţi. Pentru dinţi înghesuiţi sau pentru dinţi spaţiaţi, din contră. Pentru o dentiţie mixtă, să-i spunem, în cazul unui copil. Sau, din contră, pentru dinţii temporari, în cazul copiilor mici. Cred că o indicaţie corectă am putea primi mergând la medicul nostru stomatolog curant şi întrebând ce periuţe ni s-ar potrivi” a mai spus conf. univ. dr. Dan Pătroi, medic primar stomatolog, doctor în științe medicale, șeful Catedrei de Reabilitare Orală din cadrul Universității „Titu Maiorescu” București, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.