Bisturiul, singurul instrument care te scapă de surplusul de piele

Persoanele care urmează tratamente pentru slăbit de tipul agoniștilor GLP-1 sau care își micșorează stomacul se confruntă cu problema excesului de piele. Multe dintre ele apelează la tehnici și proceduri cosmetice cu scopul de a scăpa de pielea în exces. Intervenția chirurgicală de îndepărtare a acestui surplus de piele este singura metodă de tratament eficientă.

Persoanele care au exces de piele după ce au slăbit foarte mult, asta însemnând o reducere a excesului corporal cu peste 20-30 de kilograme, au neapărată nevoie de operații estetice de îndepărtare a surplusului de piele. Nicio altă metodă neinvazivă nu și-a dovedit eficiența în acest sens, susțin specialiștii.

„Există multe aparate că promit că fac minuni, dar cu siguranță ceva fac, dar pentru excesul de piele mare nu este suficient. Nu avem cum să compensăm acest surplus de piele cu aparate” spune dr. Carmen Giuglea, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.