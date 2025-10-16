Bolile care scad speranța de viață a Românilor

Românii trăiesc de 8 ori mai puțin decât europenii. Există anumite patologii tot mai des întâlnite în rândul populației din țara noastră care limitează speranța de viață a populației. Aceste afecțiuni pot fi prevenite printr-o alimentație sănătoasă și mișcare.

„Noi trăim cu aproape 8 ani mai puţin, adică speranţa de viaţă. Principala cauză de deces la noi sunt bolile cardiovasculare, în comparaţie cu, nu ştiu, alte ţări dezvoltate în care se decedează prin demenţe sau pentru că ajung la vârste foarte înaintate. La noi, practic, murim mai devreme cu zile cum ar veni” susține dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP.

Pentru a promova un stil de viață care să ne ajute să trăim mai mult, Institutul Național de Sănătate Publică a implementat o campanie care are ca scop promovarea în rândul populației a alimentației sănătoase și a activităților fizice.