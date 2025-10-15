Bolnavii de cancer pot primi, la cere, 100% din banii acumulați în fonduri private de pensii

Un proiect de lege care le permite bolnavilor de cancer să primească, pe baza unei cereri, 100% din banii acumulați în fonduri private a fost adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional. Proiectul a primit 178 de voturi „pentru„, 64 de voturi „împotrivă” și 22 de abțineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru autorizarea, organizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată a pensiilor private, avizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul instituţiilor de credit pentru desfăşurarea activităţii de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de plată a pensiilor private, respectiv avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor al furnizorilor de pensii private şi a fondurilor de plată pensiilor private, precum şi avizarea/autorizarea, funcţionarea, supravegherea şi controlul agenţilor de marketing.

Articolul 55 prevede că membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plăţii pensiilor lunare.

Bolnavul cu afecţiuni oncologice, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului, cu modificările şi completările ulterioare, poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal sub formă de plată unică.

Parlamentarii POT s-au abținut de la vot, în timp ce parlamentarii AUR au votat împotrivă.