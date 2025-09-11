C. auris, microorganismul care a infestat spitalele din Europa

Despre ciuperca C. auris, sau Candidozyma auris, România a aflat în momentul scandalului iscat la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca din Capitală. Acest microorganism, foarte rezistent la medicamente, se pare că dă peste cap activitatea și altor spitale din Europa.

Între 2013 și 2023 au fost raportate peste 4000 de cazuri în Uniunea Europeană și statele vecine, potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, potrivit Euronews.

Cele mai multe cazuri au fost descoperite în state precum Spania, Grecia, Italia, Germania și România. Focare recente au fost raportate în Franța și Cipru.

Controlul epidemiologic al acestui microorganism este greu de realizat pentru că poate supraviețui mult timp pe echipamente medicale și suprafețe, răspândindu-se rapid între pacienți. De asemenea, nu toate dezinfectantele obișnuite sunt eficiente împotriva sa.

„S-a ajuns să fie atât de răspândită, încât nu mai poate fi ținută sub contrpl, fiind aproape endemică în spitale”, susține Diamantis Plachouras, șeful echpei ECDC pentru rezistența antimicrobiană.