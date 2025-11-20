Cabinete stomatologie în spitalele de urgență. Ce spune ministrul Sănătății?

Alexandru Rogobete susține că este important ca în spitalele de urgență să existe cabinete stomatologice. Aceste cabinete s-ar putea preta la efectuarea de intervenții stomatologice care necesită anestezierea completă a pacientului.

„De ce am spus acest lucru? Pentru că spitalele publice de urgenţă au infrastructură de Anestezie-Terapie Intensivă, o au deja. În cazul în care apare o complicaţie, o urgenţă asociată anesteziei generale, echipa de Terapie intensivă poate interveni imediat, iar pacientul poate fi mutat imediat în secţia ATI, unde există infrastructură adecvată pentru astfel de situaţii. Acest lucru nu este imposibil, sunt locuri unde se şi întâmplă” a explicat Alexandru Rogobete.