Campanie de screening pentru depistarea cancerului colorectal, în coordodarea UMF Craiova

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova coordonează o campanie de screening pentru depistarea cancerului colorectal. Acțiunea vizează în special persoanele din medii defavorizate.

Proiectul UMF Craiova se numește ROCCAS și se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 50 și 47 de ani, din județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea și Mehedinți. În special sunt vizate persoanele din medii defavorizate.

Echipa ROCCAS le oferă locuitorilor informații despre criteriile de eligibilitate și despre modul în care se pot înscrie pentru testare. Cei interesați pot solicita detalii medicului de familie sau contactând direct echipa proiectului.

„Prevenția salvează vieți. Fiecare test contează. Fiecare viață contează.”, tansmit reprezentanții UMF Craiova.