Campanie pro donarea de organe în țara cu cel mai mic număr de donatori

Agenția Națională de Transplant a inițiat o nouă campanie publică prin care încurajează donarea de organe. Și anul acesta România a înregistrat un număr scăzut de donatori de organe. Doar 85 de donatori în moarte cerebrală au fost înregistrați în evidențele instituției. În același timp, peste 4000 de români așteaptă să primească un organ pentru o nouă șansă la viață.

Astfel, în parteneriat cu o comunitate de motocicliști, Agenția Națională de Transplant inițiază campania „Fearless Donors”. Scopul campaiei este de a transforma donarea de organe dintr-un subiect tabu într-o realitate salvatoare.

„Este foarte important să avem curajul de-a discuta deschis, de fapt, despre donarea de organe și țesuturi în România. Dar în vreme ce noi ne bucurăm de viață, unele persoane rămân fără timp” susține dr. Guenadiy Vatachki, Director Executiv ANT