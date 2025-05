Campanie pro vaccinare a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara: „Vorbim despre importanța vaccinării”

Cel mai important spital de boli infecțioase din zona de vest a țării, Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a inițiat o campanie publică, folosind rețelele de socializare, dedicate importanței vaccinării. Astfel, prin mesaje publice, medicii explică de ce este important să ne vaccinăm, explicând beneficiile fiecărui vaccin.

Într-unul dintre mesajele postate pe internet, medicii Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara vorbesc despre improtanța imunizării împotriva hepatitei virale A.

„Vaccinul este recomandat persoanelor cu risc crescut de expunere la infectia cu virusul hepatitei A, a celor care ingrijesc copii in cadrul colectivitatilor, gradinite, scoli, a persoanelor care lucreaza in institutii pentru cei cu nevoi speciale. De asemenea, serul este recomandat celor care lucreaza in serviciile de canalizare, salubritate, sector alimentar, dar si persoanelor din anturajul unui pacient diagnosticat cu hepatita A” susțin reprezentanții unității medicale.

Administrarea acestui vaccin se face intramuscular, în regiunea deltoidiană. Despre acest vaccin, medicii din Timișoara mai spun că este sigur și nu are efecte adverse semnificative.

„Uneori pot aparea iritabilitate, dureri de cap, durere și roseata la locul de injectare, oboseala, pierdere a poftei de mancare, greata, varsaturi, diaree, dureri abdominale, somnolenta si febra; mai putin frecvent pot aparea simptome asemanatoare gripei” explică specialiștii.