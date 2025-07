VIDEO Echilibru interior datorită terapiei prin muzică. Ionuț Neacșu și povestea instrumentului handpan 

Puterea vindecătoare a sunetelor a revoluționat metodele de terapie psihologică, astfel că mulți terapeuți s-au format în domeniul terapiei prin muzică. Unul dintre acești terapeuți este și Ionuț Neacșu. Prezent în emisiunea „Minți Sclipitoare”, el a vorbit despre felul în care muzica ne poate ajuta să ne echilibrăm stările emoționale.

Terapeutul Ionuț Neacșu a adus cu el la Medika TV și handpan-ul. Un instrument muzical special conceput pentru terapia prin muzică, pe care a învățat să-l utilizeze în timpul pregătirii sale profesionale pe care a realizat-o în Spania.

„Este un instrument terapeutic, se numește handpen și alături de multe alte instrumente achiziționate, îl utilizez pentru această terapie. Multă lume vine să se relaxeze, dar în același timp este o terapie foarte eficientă. Am urmat cursul de terapie prin sunet în Spania. Am asistat la o astfel de sesiune, m-a impactat puternic. Când am auzit prima dată am simțit că asta trebuie să fac. A fost curiozitate. E foarte important să fim curioși, dar în același timp să ne dăm voie să simțim. Le-am scris celor din Spania, am fost acceptat la curs” susține Ionuț Neacșu, psiholog și psihoterapeut specializat în analiza existențială și logoterapie.

Terapia care aduce echilibrul

Despre terapia prin muzică practicată cu ajutorul unor instrumente muzicale precum handpan-ul are rolul de a aduce echilibrul în viețile noastre agitate și complicate.

„Sunetul este vocea noastră. Totul este sunet în corpul nostru, iar vibrația acestor instrumente activează celulele din corpul nostru. Vibrația instrumentelor echilibrează acolo unde este un dezechilibru” mai spune Ionuț Neacșu, psiholog și psihoterapeut specializat în analiza existențială și logoterapie.