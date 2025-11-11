Pentru că nu a reușit să stopeze o epidemie de rujeolă timp de 12 luni consecutive, Canada și-a pierdut statutul de țară fără rujeolă, potrivit unui anunț al Organizației Panamericane a Sănătății.

Motivul pentru care au apărut atât de multe cazuri în Canada este generat de rata de vaccinare tot mai mică pe care America de Nord și de Sud o înregistrează, notează Associated Press.

Mai mult, SUA riscă să se confrunte cu aceleași probleme dacă actuala pidemie care a izbucnit nu va fi oprită până anul viitor în luna inuarie.

Canada a înregistrat peste 5.000 de cazuri de rujeolă în 2025 și două decese.