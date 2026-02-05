Cancerul, o boală tot mai frecventă în România VIDEO

După cum se știe deja, bolile oncologice ucid la fel de mult ca cele de inimă. Incidența crescută a cancerului este rezultatul stilului de viață nesănătot pe care tot mai mulți români îl au.

„Din păcate, cancerul a devenit o boală atât de frecventă, încât omoară cei mai mulți dintre noi. Ceea ce e problematic este faptul că mare parte din decesele din cancer sunt morți care ar putea fi evitate. Fie prin măsuri preventive, fie prin tratamente la timp și adecvate” spune dr. Adrian Pană, medic primar sănătate publică și management – INSP, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Ceea ce trebuie să facem este să mergem la controale preventive și să avem un stil de viață cât mai sănătos.

„O mare parte din cancerele diagnosticate în România sunt cancere ce pot fi prevenite și depistate precoce. Ceea ce presupune că ține de tine, cumva, să ai un stil de viață sănătos care să prevină condițiile apariției cancerului și să te controlezi regulat în cadrul screeningurilor” mai spune dr. Adrian Pană, medic primar sănătate publică și management – INSP, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.