 Când apar primele semne ale autismului? Opinia specialiștilor

În cele mai multe cazuri, primele semne ale autismului apar încă de la vârsta de un an. Specialiștii susțin faptul că părinții își pot da seama că au un copil diferit în momentul în care acesta evită contactul vizual, nu răspunde atunci când este strigat pe nume și pare că nu aude.

Diagnosticul de autism se pune de către specialiști la vârste mici, în niciun caz la vârsta adultă.

„ Diagnosticul se pune în copilărie, nu la vârsta adultă, iar primele semne ale autismului se observă în jurul vârstei de un an. Dacă părinţii sunt atenţi la câteva elemente de bază, încă de la un an ei pot să meargă cu copilul către un psiholog specializat în analiză comportamentală aplicată pentru a intra într-un program de terapie” susține Anca Dumitrescu, psiholog și președinte al Autism Voice.

Există anumite semne specifice pe care părinții le-ar putea recunoaște ușor, astfel încât aceștia să ceară un consult de specialitate.

„ Copilul nu menţine sau evită contactul vizual în momentul în care părintele încearcă să interacţioneze cu el, să se joace, să îl gâdile. Evită contactul vizual, nu răspunde la nume atunci când este strigat. Ignoră efectiv, pare că nu aude, dar nu asta este problema. El nu se identifică cu numele respectiv. Nu începe să vorbească. La vârsta de un an, majoritatea copiilor încep să spună anumite silabe, încercând să obţină apa, papa, banana şi aşa mai departe. Lipsesc aceste încercări de comunicare şi nici nu sunt suplinite cu arătatul cu degetul” mai spune Anca Dumitrescu.