Cât de bun este, de fapt, bicarbonatul pentru dinți?

Bicarbonatul de sodiu este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente folosite în igiena dentară la domiciliu. De-a lungul timpului, a fost lăudat pentru efectul său de albire și pentru capacitatea de a împrospăta respirația, însă este important să înțelegem cum acționează și ce beneficii reale poate aduce sănătății orale.

Acest ingredient are proprietăți abrazive ușoare, ceea ce îl face eficient în îndepărtarea petelor superficiale de pe smalț. Prin frecare delicată, bicarbonatul poate reda o nuanță mai albă dinților, mai ales în cazul decolorărilor provocate de cafea, ceai sau fumat. În plus, are un pH alcalin, ceea ce ajută la neutralizarea acizilor din cavitatea bucală, reducând astfel riscul apariției cariilor și menținând un mediu oral mai puțin favorabil dezvoltării bacteriilor.

Totuși, folosirea bicarbonatului pentru dinți trebuie făcută cu precauție. Dacă este utilizat prea des sau cu o presiune excesivă, poate uza stratul protector de smalț, ceea ce poate duce la sensibilitate dentară sau la expunerea dentinei. De asemenea, bicarbonatul nu conține fluor, un element esențial pentru protecția împotriva cariilor, motiv pentru care nu poate înlocui complet pasta de dinți obișnuită.

Specialiștii stomatologi recomandă folosirea bicarbonatului doar ocazional, ca metodă complementară de curățare și albire. Este indicat să fie aplicat fie prin adăugarea unei cantități mici peste pasta de dinți obișnuită, fie sub formă de pastă preparată cu apă, de una sau două ori pe săptămână. Persoanele cu sensibilitate dentară, afecțiuni gingivale sau tratamente dentare complexe ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de utilizare.

Bicarbonatul de sodiu poate fi un aliat util în îngrijirea dentară, dacă este folosit corect și cu moderație. Nu este un remediu miraculos și nu înlocuiește vizitele periodice la medicul dentist, dar poate contribui la un zâmbet mai curat și mai sănătos atunci când este integrat într-o rutină orală echilibrată.