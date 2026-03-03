Cât de pregătite sunt spitalele din România pentru situații de forță majoră. Explicațiile ministrului Sănătății

Conflictul militar din zona Orientului Mijlociu evidențiază din nou întrebarea: Cum ar reacționa sistemul medical din țara noastră dacă România s-ar confrunta cu o astfel de situație? Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat la Medika TV ce înseamnă pregătirea spitalelor în cazul unei forțe majore de dimensiunile unui război.

„Ce pot să vă spun este că există planuri de mobilizare, valabile și pentru țara noastră. Se intră în Cod Alb de urgență, adică spitalele intră direct în coordonarea Ministerului Sănătății, indiferent de subordonare. Capacitatea ATI este una flexibilă, dar printr-un proiect cu Banca Mondială încercăm să extindem capacitatea pe zona ATI de la 2.600 de paturi, la 4.000 de paturi. În 2022, capacitatea a fost crescută de la 1.400, la 2,600. Urmează încă o creștere substanțială” a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății răspunde”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

„Avem nevoie de spitale pregătite și dotate”

Dincolo de pregătirea infrastructurii militare, cea medicală este de asemenea necesar să fie bine pusă la punct în cazul în care România s-ar confrunta cu situația unei forțe majore.

„Eu cred că atunci când discutăm de forță majoră sau de cea dată de un conflict militar, este important ca armata să fie întărită și pregătită, să aibă echipamente moderne. E normal ca țara să aibă infrastructură rutieră, dar e important ca țara să aibă spitale pregătite și dotate” mai spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii „Ministrul Sănătății răspunde”, prezentată de Eugenia Foarfecă.