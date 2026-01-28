Câte grame de fructe și legume trebuie consumate zilnic pentru a fi sănătoși

Fructele și legumele sunt esențiale pentru orice regim alimentar considerat sănătos. Excluderea lor din dieta zilnic atrage după sine apariția unor boli cronice, legate de disfuncțiile metabolice.

Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că peste 3,9 milioane de oameni mor anunal din cauza afecțiunilor cronice pe care le provoacă dezechilibrele metabolice, provocate de dietele sărace în fructe și legume.

Consumul zilnic de fructe și legume poate reduce riscul dezvoltării bolilor, pe fondul dezechilibrelor metabolice. Pe această listă sunt trecute bolile cardiovasculare și chiar anumite tipuri de cancer. Parte a dietelor prin care sunt eliminate grăsimile nesănătoase, zahărul și consumul excesiv de sare, fructele și legumele pot avea ca efect scăderea în greutate și pot reduce riscul de obezitate.

Mai mult decât atât, fructele și legumele sunt surse bogate de vitamine și minerale, fibre sănătoase și conțin numeroase substanțe nutritive de care corpul are nevoie pentru a rămâne sănătos.

Recomandarea experților din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății este ca fiecare dintre noi să încercăm să consumăm cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi pentru a ne îmbunătăți starea de sănătate.