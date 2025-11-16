Cazul fetiței moarte la stomatolog. Clinica, suspendată. Ce spune Ministrul Sănătății

În cadrul unei conferințe de presă, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că activitatea clinici stomatologice unde o fetiță de doi ani a murit are activitatea suspendată.

„ Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura anchetei care se întâmplă acolo. După ce voi vedea raportul final, cu siguranţă că voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta care se află în desfăşurare” susține Alexandru Rogobete.

Mai mult, oficialul a precizat că datele care vor fi curpinse în raportul de control al instituției vor fi trimise procurorilor care anchetează cazul.

„Ţinând cont că este o anchetă a Parchetului General, nu voi avea o conferinţă de presă prin care să prezint datele, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, voi transmite raportul Inspecţiei Sanitare de Stat în completare către colegii de la Parchet, pentru a putea finaliza dosarul. Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura ” a mai spus Alexandru Rogobete.