Ce este boala parodontală și din ce cauză apare VIDEO

Boala parodontală este una dintre cele mai frecvente afecțiuni orale și principala cauză a pierderii dinților. În rândul pacienților diagnosticați cu această problemă stomatologică, parodontita este cunoscută și sub numele de „boala dinților frumoși”. Iar această denumire este cât se poate de adevărată.

Această boală nu afectează în mod direct dintele, care pare în continuare sănătos, ci gingia și osul în care este fixat. Dinții nu au probleme de tipul cariilor, dar boala parodontală le declanșează mobilitatea și, într-un final, pierderea lor.

Stilul de viață, stresul sau alimentația nesănătoasă pot fi considerați factori de risc ai bolii parodontale. Toți acești factori au ca efect creșterea numărului bacteriilor „rele” din cavitatea orală care afectează sănătatea gingiilor, dar și a osului în care dinții sunt fixați.

„Boala parodontală este o afecțiune cronică, de tip inflamator, care apare din cauza unui dezechilibru al bacteriilor din cavitatea orală. Crește foarte mult numărul de bacterii rele și scade cel de bacterii bune. Ce se întâmplă de fapt? Se strică suportul de susținere și de fixare a dinților în os. Osul se pierde, dinții încep să se miște, iar în stadiile avansate începem să-i pierdem”, a explicat dr. Anamaria Ghiurcă, medic specialist în Parodontologie, cu certificare în tratamentele cu laser – Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Rolul igienei dentare în prevenția bolii parodontale

Mai departe, în lipsa unei igiene corespunzătoare, bacteriile contribuie la formarea de placă bacteriană și tartru. Este vorba despre depunerile care apar pe dinți. Tartrul trebuie îndepărtat periodic pentru a nu afecta sănătatea gingiilor și, implicit, a osului.

De aceea, dacă medicii identifică depunerile de tartru în cadrul unui control stomatologic, recomandă detartrajul ca etapă esențială în planul de tratament.

„Toate acestea se întâmplă din cauza factorului principal, și anume placa bacteriană. Acele depuneri care apar pe suprafața dinților. Dacă nu este îndepărtat corespunzător, el se tot acumulează, în special în spațiile dintre dinți, iar atunci când intră în contact cu saliva se mineralizează și se transformă în tartru. Neîndepărtat, tartrul produce tot felul de afecțiuni nedorite”, a explicat dr. Anamaria Ghiurcă, medic specialist în parodontologie, cu certificare în tratamentele cu laser – Clinicile DENT ESTET, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.