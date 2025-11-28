Ce este prevenția. Explicațiile medicilor VIDEO

De foarte multe ori auzim în spațiul public expresia „prevenție medicală”. Ea se referă la o serie de controale și investigații medicale ce ne ajută să identificăm la timp bolile de care suferim. Descoperite în fază incipiente, aceste boli sunt mai ușor de tratat.

„Prevenția este să depistăm precoce tot ce înseamnă afecțiuni sau modificări ale stării de sănătate. Avem etapizată această prevenție. Avem prevenție primară, cu ajutorul căreia prevenim bolile, prin vaccinări, prin consilierea stilului de viață. Apoi avem prevenția secundară, când depistăm anumite boli, prin screening și investigații medicale. A treia etapă este prevenția terțiară, când noi avem o afecțiune și încercăm să evităm și să combatem complicațiile acestei boli” susține dr. Laurenția Ștefan, medic de familie – Clinica TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Rolul medicului de familie în prevenția medicală este foarte important, fiind primul pilon în procesul de diagnostic și de investigare a bolilor.

„Medicina de familie este cea mai veche specialitate medicală. Încă din secolele trecute, familiile aveau un doctor care se ocupa de sănătatea tuturor membrilor, de la nou născuți până la bunici. Trebuie să spunem că medicul de familie nu se ocupă doar de oamenii bolnavi, ci și de cei sănătoși” mai spune dr. Laurenția Ștefan, medic de familie – Clinica TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.