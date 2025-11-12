Infertilitatea reprezintă o problemă care afectează foarte multe cupluri. Dar ce poate provoca infertilitatea? Medicii susțin că există multe cauze de infertilitate. Aceste cauze au legătură cu stilul de viață atât al femeilor, cât și al bărbaților.

Infertilitatea este o problemă pe care o întâmpină atât femeile, cât și bărbații. Se instalează în momentul în care, după 12 luni, un cuplu constată că nu poate avea copii. Medicii atrag atenția că multe femei amână momentul obținerii unei sarcini. Iar trecerea timpului poate însemna și infertilitate.

„Tot mai multe femei în zilele noastre amână să aibă un prunc cât se poate de mult pentru a avea o carieră cât se poate mai bună. Şi împing toate lucrurile la o vârstă mai mare” atrage atenția medicul Andreas Vitoulkas, specialist în obstetrică-ginecologie, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Astăzi, tot mai multe femei vor să devină mame la vârste mult mai înaintate. Pentru medici este o provocare să le ajute să obțină o sarcină. „Cu cât trec anii, crește numărul femeilor care vin la cabinet cu probleme de fertilitate. Astăzi, multe femei vor să devină mame la 37-38 de ani. E cam târziu…” atrage atenția medicul Andreas Vitoulkas

Ce poate provoca infertilitatea, în cazul bărbaților

Nu doar femeile suferă de infertilitate. Medicii susțin că infertilitatea afectează și bărbații. În cazul lor, cauzele de infertilitate țin de stilul de viață.

Bărbații fumători, care mănâncă fast-food și stau mult la birou pot suferi de infertilitate.

„De exemplu, cauze non-medicale sunt şi la barbaţi. Tot mai multe cazuri avem cu probleme la spermă. Şi aici, motivele principale sunt non-medicale. Ce poate să modifice sperma? Este clar, stresul” mai spune medicul Andreas Vitoulkas.

Cum tratăm corect infertilitatea

Infertilitatea se diagnostichează cu ajutorul unor metode bine stabilite. Atât femeile, cât și bărbații beneficiază de investigații amănunțite. Soluția pentru obținerea sarcinii este, în multe cazuri, inseminarea artificială.

Medika TV a mai relatat despre ce poate provoca infertilitatea și în acest articol. Citiți aici