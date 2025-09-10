Ce se întâmplă în corpul nostru dacă mâncăm zilnic 60 de grame de migdale?

Potrivit unui nou studiu, consumul zilnic a 60 de grame de migdale poate reduce stresul oxidativ și poate îmbunătăți calitatea vieții. Beneficiile migdalelor asupra sănătății au făcut, de-a lungul timpului, obiectul mai multor studii, oamenii de știință ajungând la concluzia că au un impact pozitiv asupra sănătății noastre.

Stresul oxidativ este generat de radicalii liberi, o serie de molecule instabile care distrug ADN-ul celular și o parte din proteine. Acest fenomen este deseori asociat cu apariția unor boli cronice grave precum bolile de inimă sau diabetul de tip 2. Altă serie de cercetări a evidențiat faptul că între stresul oxidativ și boala Alzheimer ar exista o strânsă legătură.

Oamenii de știință au realizat mai multe studii, folosind un grup țintă de 424 de participanți, persoane sănătoase și cu probleme metabolice, cărora le-au oferit 60 de grame de migdale pe zi, timp de mai multe zile. Astfel s-a descoperit faptul că cele 60 de grame de migdale consumate zilnic au redus biomarkerii de stres oxidativ. De asemenea, au arătat o apărare antioxidantă mai puternică și niveluri mai scăzute de acid uric, un alt marker al dezechilibrului oxidativ.

Migdalele sunt recunoscute pentru efectele lor benefice asupra organismului. Bogate în vitamina E și polifenoli ajută la neutralizarea radicalilor liberi. Experții avertizează, totuși, că migdalele sunt dense caloric (aproximativ 350 de calorii la 60 g). Ele ar trebui să înlocuiască, nu să se adauge altor gustări — de exemplu, înlocuirea chipsurilor sau dulciurilor cu migdale.

Nutriționiștii recomandă modalități simple de a include migdalele: prăjite peste salate, transformate în unt de nuci, adăugate în mâncăruri la tigaie sau granola, ori savurate simple, alături de fructe sau ciocolată neagră.