Cele 4 spitale din România, construite cu bani europeni, finalizate anul acesta

Într-o postare pe rețelele de socializare, oficialii Ministerului Sănătății au prezentat lista celor 4 spitale nou construite ce vor fi finalizate anul acesta. Toate proiectele care au vizat aceste unități medicale au fost realizate cu bani europeni.

„ Anul acesta vor fi finalizate primele spitale noi construite în România după Revoluție din fonduri europene” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a făcut publică și lista celor 4 unități medicale care vor fi deschise și care au beneficiat de fonduri europene pentru a fi construite. Este vorba despre:

  • Institutul de Boli Cerebrovasculare din Cluj

  • Spitalul Județean din Bistrița.

  • Spitalul de Arși Gravi din Timișoara

  • Spitalul de Pneumoftiziologie din București

„ Mergem mai departe cu soluții, cu investiții și cu încredere: pentru pacienți, pentru medici, pentru viitor.” a mai spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

