Cele 72 de simptome ale menopauzei VIDEO

Menopauza este un proces fiziologic natural pe care îl traversează orice femeie. Din cauza simptomelor pe care le provoacă poate fi confundată cu anumite afecțiuni. În realitate, nu este vorba despre o boală în sine, ci despre felul în care organismul femeii reacționează la această transformare.

„Numitorul comun al tuturor femeilor este că menopauza nu te alege. Toată lumea are simptome, indiferent că spui că le ai și admiți că le ai, indiferent că nu admiți, ele există. Sunt 72 de simptome, dar noi știm să asociem menopauza cu doar 10 dintre ele. Bufeuri, lipsă de energie, insomnii” susține Ileana Badiu, membru fondator al Asociației „Sunt la menopauză„, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

Sunt însă și simptome mai puțin cunoscute, așa cum sunt cele neuroendicroine. Printre acestea se numără creșterea în greutate cu distribuție abdominală.

„Cele mai puțin cunoscute cu cele neuroendocrine” mai spune Ileana Badiu, membru fondator al Asociației „Sunt la menopauză„, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.