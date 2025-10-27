Centru de Îngrijiri Paliative la Galați

Județul Galați va beneficia de un Centru de Îngriji Paliative, în cadrul unui proiect implementat de Consiliul Județean Galați. Investiția este estimată la 30 de milioane de lei.

„ Este un proiect pe care ni l-am dorit foarte mult, pentru că la Galați nevoia de îngrijiri paliative este foarte mare. În prezent, Spitalul Județean are doar 10 paturi dedicate acestor servicii, iar cererea este mult peste posibilitățile actuale” susține Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Potrivit proiectului, centrul va funcționa într-o clădire cu patru etaje și va dispune de un număr record de 1000 de aparate de ultimă generație. Totodată, unitatea va avea 50 de paturi, cabinete medicale, dar și zonă de recuperare medicală, precum și cabinete de consiliere psihologică.