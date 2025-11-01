Centrul de Arși al Spitalului Floreasca, reabilitat cu 23 milioane de lei

Ministerul Sănătății anunță faptul că a fost aprobată finanțarea pentru reabilitarea Centrului de Arși al Spitalului Clinic de Urgență București – Spitalul Floreasca. Investiția are o valoare de 23 milioane de lei.

„Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult! 23 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și redimensionarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. Am aprobat astăzi (n.r. – vineri) indicatorii tehnico-economici și suma necesară pentru reorganizarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca” susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

De asemenea, Centrul va beneficia și de aparatură de ultimă generație.

„Vom avea 4 paturi de terapie intensivă și 5 paturi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și tratament pentru arși, organizate în 4 rezerve. Refacem structura exact așa cum a rezultat din constatările Corpului de Control, după adevăr, nu după aparențe. Reparăm ceea ce trebuia să funcționeze de mult și ne asigurăm că, de acum înainte, fiecare decizie are în centru siguranța pacientului și protejarea personalului medical. Prefer să avem un centru pentru arși cu mai puține paturi, dar dotat ireproșabil, unde pacienții sunt tratați cu demnitate și în condiții de siguranță, iar personalul medical nu este expus la riscuri” a mai spus Alexandru Rogobete.

