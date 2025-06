China, al doilea stat din lume care testează implanturile cerebrale pentru controlul dispozitivelor externe

Primul studiu dedicat tehnologiei care permite controlul dispozitivelor externe prin impulsurile trimise direct din creier pare a fi un real succes pentru oamenii de știință din China. Astfel, China devine a doua țară din lume, după SUA, care lucrează la realizarea acestui tip de dispozitive.

Publicația Global Times arată că oamenii știință din China au reușit implantarea unui dispozitiv de tip BIC (brain computer interface), la un pacient tetraplegic. La câteva săptămâni distanță de la această intervenție, pacientul a reușit să realizeze controlul jocurilor video de curse și șah pe computer, prin comenzi mentale. Anunțul a fost făcut de Centrul de Excelență în Știința Creierului și Tehnologia Inteligenței din Shanghai.

În viitoarele teste, cercetătorii din China urmăresc să antrenze pacientul astfel încât să poată controla un braț robotic doar prin gând pentru a putea realiza mișcări complexe precum apucarea sau ridicarea unei căni.

Scopul BCI este de a reda funcționalitatea persoanelor care suferă de paralizie. Primele teste având la bază această tehnologie aparțin companiei Neuralink, fondată de controversatul afacerist american Elon Musk. Neuralink se află, de altfel, în prima linie a cercetărilor în acest domeniu.

Produsul realizat în China are mai multe avantaje, potrivit Global Times. Are dimensiuni mai reduse, având un diametru de doar 26 milimetri și o grosime sub 6 milimetri, fiind mult mai flexibil decât cel al companiei Neuralink.