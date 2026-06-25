Chirurgia robotică și în medicina românească. Care sunt avantajele VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

În majoritatea țărilor occidentale, chirurgii operează cu ajutorul roboților chirurgicali. Mai mult, procedurile sunt decontate, iar pacienții nu trebuie să plătească. În România situația este însă opusă. O astfel de intervenție se realizează mai mult în spitalele private, iar costurile sunt suportate de bolnavi.

„La ora actuală, chirurgia robotică i se poate potrivi oricărei patologii. Am prieteni în străinătate chirurgi care operează doar robotic orice patologie, pentru că sistemul lor de asigurări de sănătate acoperă inclusiv chirurgia robotică, iar pacienții nu trebuie să plătească nimic. Acesta este și visul chirurgilor din România…” susține dr. BOGDAN POPESCU, medic primar chirurgie generală – Spitallul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Beneficiile acestui tip de intervenții sunt multiple atât pentru bolnavi, cât și pentru medicii care utilizează robotul chirurgical.

„Este facil atât pentru chirurg. Medicul stă jos, nu mai obosește așa mult, tremurul în timpul intervențiilor chirurgicale dispare. Avantajele cresc, mai ales pentru pacient. Vederea este tridimensională și brațele robotului au 7 grade de libertate” susține dr. BOGDAN POPESCU, medic primar chirurgie generală – Spitallul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Ce pericole apar atunci când ne deshidratăm VIDEO

Temperaturile cresc foarte mult, iar corpul trebuie să fie hidratat permanent. Lipsa apei din organism afectează toate organele și ne poate pune în pericol viața. „Deshidratarea nu afectează doar rinichii.…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro