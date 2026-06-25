Chirurgia robotică și în medicina românească. Care sunt avantajele VIDEO

În majoritatea țărilor occidentale, chirurgii operează cu ajutorul roboților chirurgicali. Mai mult, procedurile sunt decontate, iar pacienții nu trebuie să plătească. În România situația este însă opusă. O astfel de intervenție se realizează mai mult în spitalele private, iar costurile sunt suportate de bolnavi.

„La ora actuală, chirurgia robotică i se poate potrivi oricărei patologii. Am prieteni în străinătate chirurgi care operează doar robotic orice patologie, pentru că sistemul lor de asigurări de sănătate acoperă inclusiv chirurgia robotică, iar pacienții nu trebuie să plătească nimic. Acesta este și visul chirurgilor din România…” susține dr. BOGDAN POPESCU, medic primar chirurgie generală – Spitallul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Beneficiile acestui tip de intervenții sunt multiple atât pentru bolnavi, cât și pentru medicii care utilizează robotul chirurgical.

„Este facil atât pentru chirurg. Medicul stă jos, nu mai obosește așa mult, tremurul în timpul intervențiilor chirurgicale dispare. Avantajele cresc, mai ales pentru pacient. Vederea este tridimensională și brațele robotului au 7 grade de libertate” susține dr. BOGDAN POPESCU, medic primar chirurgie generală – Spitallul Euroclinic, Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, prezentată de Eugenia Foarfecă.