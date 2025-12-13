Chirurgie robotică la Spitalul Municipal Cluj-Napoca

FacebookEmailWhatsApp

 

Spitalul Municipal din Cluj-Napoca își diversifică serviciile medicale prin introducerea chirurgiei robotice. Echipamentul de chirurgie robotică a fost achiziționat printr-un proiect al Ministerului Sănătății.

Astfel, medicii din cadrul unității medicale pot realiza intervenții precise și sigure. Se machează astfel începutul unei noi etape în privința serviciilor oferite pacienților.

„Este un echipament care îmbunătățește transformarea spitalului” spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul a vizitat personal spitalul pentru a evalua integrarea tehnologiei în activitatea zilnică, pregătirea echipelor și adaptarea protocoalelor. „Când vezi acest sistem în funcțiune, înțelegi că limitele nu mai sunt date de tehnologie, ci de ambiția și profesionalismul oamenilor. Iar la Cluj, această ambiție se vede,” a declarat Rogobete.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro