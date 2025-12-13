Chirurgie robotică la Spitalul Municipal Cluj-Napoca

Spitalul Municipal din Cluj-Napoca își diversifică serviciile medicale prin introducerea chirurgiei robotice. Echipamentul de chirurgie robotică a fost achiziționat printr-un proiect al Ministerului Sănătății.

Astfel, medicii din cadrul unității medicale pot realiza intervenții precise și sigure. Se machează astfel începutul unei noi etape în privința serviciilor oferite pacienților.

„Este un echipament care îmbunătățește transformarea spitalului” spune Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ministrul a vizitat personal spitalul pentru a evalua integrarea tehnologiei în activitatea zilnică, pregătirea echipelor și adaptarea protocoalelor. „Când vezi acest sistem în funcțiune, înțelegi că limitele nu mai sunt date de tehnologie, ci de ambiția și profesionalismul oamenilor. Iar la Cluj, această ambiție se vede,” a declarat Rogobete.