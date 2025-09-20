Cinci prelevări de organe într-o săptămână: 15 pacienți au primit o nouă șansă la viață

În doar o săptămână, în România au fost realizate cinci prelevări de organe, care au făcut posibile 15 transplanturi vitale, reunind echipe medicale din mai multe centre universitare și spitale din țară.

Prima intervenție a avut loc pe 13 septembrie, la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, unde familia unui pacient aflat în moarte cerebrală a fost de acord cu donarea de organe. În urma acestei prelevări, un bărbat de 54 de ani a primit o nouă inimă la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureș, fiind cel de-al șaptelea transplant cardiac din 2025. Totodată, la Institutul Clinic Fundeni au fost realizate două transplanturi renale și un transplant hepatic.

Pe 16 și 17 septembrie, la Iași, două prelevări de organe au adus speranță pentru mai mulți pacienți. Medicii de la Spitalul „C. I. Parhon” au efectuat patru transplanturi renale, în timp ce la Spitalul „Sf. Spiridon” au fost realizate două transplanturi hepatice. Un ficat a fost împărțit („split liver”), astfel încât a putut fi salvat atât un pacient adult din Iași, cât și un copil de 4 ani de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Cordul a fost preluat de o echipă elvețiană, în lipsa unui primitor compatibil în România.

La Oradea, pe 17 septembrie, o altă echipă medicală a făcut posibilă salvarea altor vieți prin două transplanturi renale la Cluj și un transplant de cornee la București.