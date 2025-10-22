Clinica Smart Nutrition devine San Antonio în urma schimbării de acționariat și a unei investiții de aproape 1 mil. eur

Clinica Smart Nutrition, cu peste 10 ani de activitate în domeniul nutriției, intră într-o nouă etapă de dezvoltare strategică, odată cu preluarea de către Giorgiana Lazar, specialist în management medical cu 23 de ani de experiență, fost director executiv al rețelei Sanador. Sub noua conducere, clinica își schimbă identitatea și devine San Antonio – un centru medical multidisciplinar, care îmbină expertiza medicală cu tehnologia de ultimă generație și o abordare personalizată a actului medical.

Rebrandingul vine însoțit de o extindere semnificativă a ariei de servicii, clinica oferind în prezent opt specialități medicale: diabet, nutriție și boli metabolice, obstetrică-ginecologie, endocrinologie, dermatologie, cardiologie, chirurgie vasculară, medicină internă și psihologie. Această diversificare permite o abordare integrată și multidisciplinară a pacientului, prin colaborarea permanentă între specialiști, în vederea stabilirii unui diagnostic corect și a unui plan de tratament personalizat.

Pentru susținerea acestui proces de extindere, a fost realizată o investiție semnificativă, de aproximativ 1 mil euro, direcționată către infrastructură, tehnologie și dezvoltarea serviciilor. Clinica a fost dotată cu echipamente medicale de ultimă generație furnizate de GE Healthcare, printre care ecografele Voluson pentru evaluări ginecologice și obstetricale, sistemele Vivid pentru investigații cardiologice avansate, precum și electrocardiograful MAC – GE, recunoscut pentru acuratețea sa în diagnosticarea afecțiunilor cardiovasculare.

„După 23 ani petrecuți în managementul spitalelor private din București am decis să iau calea antreprenorială și să dezvolt propriul proiect medical, clinica San Antonio, cu accent pe trei piloni esențiali: tratament multidisciplinar, tehnologie de ultimă generație și o viziune centrată pe pacient. Ne propunem să oferim o experiență medicală accesibilă și orientată spre rezultate reale. Investim în oameni, echipamente și procese, pentru că ne asumăm rolul de partener real în sănătatea pacienților noștri”, afirmă Giorgiana Lazăr, Director General, San Antonio.

Pe lângă investiția inițială, strategia de dezvoltare pentru următorii doi ani prevede alocarea de fonduri suplimentare, ajungând astfel la un total investiții de aprox 2. milione de euro. Aceste fonduri vor susține consolidarea clinicii prin extinderea echipei medicale cu specialiști de top, dezvoltarea de parteneriate cu asiguratori privați și companii, și optimizarea accesului la servicii prin telemedicină și digitalizarea integrală a proceselor de programare și comunicare.

Diferențierea față de alte clinici de pe piață se realizează printr-un model de îngrijire centrat pe pacient. La San Antonio, fiecare caz este analizat în detaliu, iar tratamentele sunt concepute în funcție de istoricul medical, stilul de viață, obiectivele de sănătate și preferințele individuale ale fiecărui pacient. Interdisciplinaritatea este un pilon al filosofiei clinice – medicii colaborează în timp real pentru a oferi soluții integrate și precise. De asemenea, întreaga experiență a pacientului este gândită cu grijă, cu accent pe confort, intimitate, comunicare empatică și respect autentic pentru nevoile fiecăruia.

Un punct de referință al noii identități San Antonio este obținerea, în 2025, a certificării EASO – European Association for the Study of Obesity. Această certificare validează standardele internaționale ale clinicii în diagnosticarea și tratamentul obezității și bolilor metabolice.

Despre Clinica San Antonio

San Antonio este un centru medical multidisciplinar care oferă servicii integrate, personalizate și orientate spre nevoile reale ale fiecărui pacient. Cu un portofoliu de opt specialități – diabet, nutriție și boli metabolice, cardiologie, endocrinologie, obstetrică-ginecologie, dermatologie, chirurgie vasculară, medicină internă și psihologie – clinica abordează fiecare caz prin colaborare strânsă între specialiști, într-un cadru medical coordonat și eficient.

Echipa San Antonio este alcătuită din medici cu formare academică solidă, certificări internaționale și experiență în centre medicale de renume. Împreună, aceștia oferă soluții medicale adaptate, bazate pe excelență clinică, empatie și o comunicare deschisă cu pacientul.