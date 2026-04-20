Clinici medicale și centre de plasament din Ilfov, în vizorul polițiștilor

Mai multe clinici, dar și centre de plasament din Ilfov au fost verificate de polițiști și de reprezentanți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Activitățile vizează analizarea legalității funcționării unităților verificate și stabilirea situației serviciilor medicale prestate de clinici privind, pentru fiecare persoană în parte: perioada instituționalizării, afecțiuni medicale, servicii medicale prestate/locația și data efectuării acestora, documente medicale emise în urma accesării de servicii medicale, unitatea/medicul care ar fi prestat serviciile medicale (contracte încheiate, facturi emise etc.), modalitate deplasare/persoane însoțitoare în vederea efectuării de acte medicale” potrivit unui comunicat al IGPR.

Vizat a fost modul de respectare, de către furnizorii de servicii medicale, a clauzelor contractuale prevăzute în contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu accent pe verificarea concordanței dintre serviciile medicale raportate în P.I.A.S. – Sistemul Informatic Unic Integrat de către furnizorii de servicii medicale în vederea decontării de către C.A.S. Ilfov și serviciile medicale consemnate în documentele de evidență primară de la nivelul furnizorilor controlați.