CMR despre cazul tânărului de 25 de ani, mort la SJU Buzău: Fractura de diafiză femurală, leziune severă

Diagnosticul pus de medicii SJU Buzău în cazul tânărului de 25 de ani care a murit după un accident rutier a fost de fractură de diafiză femurală. Comisia de Ortopedie și Traumatologie a Colegiului Medicilor din România arată că diagnosticul este destul de grav.

„ Este o fractură potenţial şocogenă prin pierderea prin focarul de fractură a 1000 –1500 ml sânge, fiind însoţită de leziuni importante ale structurilor musculare, vasculare şi nervoase ale coapsei” susțin experții CMR.

Specialiştii CMR subliniază că o astfel de leziune trebuie evaluată în context de politraumatism, deoarece „necesită o integrare medicală în contextul unui politraumatism, cu evaluări multiple ale eventualelor leziuni asociate ale pelvisului, coloanei vertebrale şi ale organelor abdomino-pelvine”.

În ceea ce priveşte riscul imediat, Colegiul Medicilor avertizează că „hemoragia imediată în focarul de fractură poate duce la alterarea rapidă şi imprevizibilă a statusului hemodinamic”. În sprijinul acestei afirmaţii este citat un studiu care arată că, din 53 de pacienţi cu fractură izolată închisă de diafiză femurală, „la 21 dintre aceştia a fost nevoie de intervenţie medicală de reglare a statusului hemodinamic (40%)”.

Punctul de vedere al CMR mai menţionează existenţa unor complicaţii grave, potenţial letale, care pot apărea atât la pacienţii operaţi, cât şi la cei neoperaţi. Printre acestea se numără embolia lipidică, cu o incidenţă raportată între 4% şi 10%, dar care „dacă intervenţia chirurgicală este realizată în prima săptămână după producerea fracturii, incidenţa creşte la 26%”, precum şi complicaţiile trombembolice, descrise ca fiind posibile „chiar şi sub administrarea terapiei profilactice antitrombotice”.