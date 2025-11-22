Colegiul Stomatologilor: Tratamentul sub anestezie al copiilor, ignorat de Ministerul Sănătății

Colegiul Medicilor Stomatologi susține că spitalele publice, prin cabinetele de stomatologie, nu pot oferi servicii stomatologice sub anestezie generală.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România arată că a solicitat Ministerului Sănătății înființarea unor cabinete, în cadrul spitalelor publice, în cadrul cărora copiii să primească tratamente stomatologice sub anestezie. Colegiul Stomatologilor sesizează că așteaptă de un an răspuns din partea instituției.

Adresa pe care Colegiul Stomatologilor din România a înaintat-o către Ministerul Sănătății a fost trimisă către instituție pe data de 30 septembrie 2024.

„Considerăm că este extrem de important ca propunerea legislativă să fie implementată într-un termen cât mai scurt (…) De cele mai multe ori, copiii care sunt internați pe termen lung în spitale și care necesită asanarea focarelor de infecție dentară, copiii cu dizabilități și, inclusiv pacienții minori care nu cooperează în cabinetul stomatologic, pot beneficia de asistență stomatologică adecvată doar sub anestezie generală. Or, la nivelul cabinetelor stomatologice obișnuite, administrarea anesteziei generale nu poate fi asigurată. În prezent, la nivelul țării nu există astfel de structuri specializate în spitalele de pediatrie care să ofere servicii integrate acestor categorii de copii cu probleme stomatologice” potrivit adresei pe care Colegiul Medicilor Stomatologi a înaintat-o, anul trecut, Ministerului Sănătății.

Reacția lui Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății

Într-o reacție pe Facebook, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila susține că adresa s-a oprit la o Direcție a instituției și nu a ajuns la el.

„Adresa apărută în spațiul public, legată de sesizarea Colegiului Medicilor Stomatologi din 30.09.2024, a fost transmisă direct Direcției de Asistență Medicală și Sănătate Publică din Ministerul Sănătății ca răspuns la o solicitare din 17.09.2024, trimisă către CMS de Ministerul Sănătății (…) Direcția de specialitate menționată NU a adus însă la cunoștința ministrului sau a altor structuri din Ministerul Sănătații celelalte propuneri cuprinse în adresa Colegiului Medicilor Stomatologi, din 30.09.2024” arată Alexandru Rafila.