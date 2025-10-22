Comediantul Doru Octavian Dumitru, în stare gravă la spital. Ce spun medicii despre starea artistului?

Comediantul Doru Octavian Dumitru se află în aceste momente internat, în stare gravă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Artistul a fost transferat la această unitate medicală de la Spitalul Județean Bacău. La Bacău Doru Octavian Dumitru trebuia să susțină un spectacol.

La spitalul din Suceava, artistul Doru Octavian Dumitru a fost supus unei trombectomii, după ce marți, 21 noiembrie, ar fi trebuit să susțină un spectacol la Onești, însă înainte de a urca pe scenă s-a simțit rău și a fost transportat la Spitalul Județean din Bacău.

„Intervenţia a fost realizată cu succes de o echipă multidisciplinară alcătuită din medic neurolog, medic ATI şi medic radiolog intervenţionist, în cadrul laboratorului de angiografie al spitalului. Procedura s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă şi a avut un rezultat foarte bun, pacientul evoluând favorabil postoperator. In present pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale” susțin reprezentanții unității medicale din Suceava.

Familia lui Doru Octavian Dumitru a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care își cere scuze pentru faptul că starea de sănătate a comediantului nu i-a mai permis să susțină spectacolul din Onești.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie şi veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul şi gândul vostru bun” este mesajul transmis de familie.