Congres UMF „Carol Davila” dedicat cercetării medicale

Cel mai mare congres dedicat cercetării științifice medicale a debutat astăzi la Palatul Parlamentului. Evenimentul a ajuns la a XIII-a ediție și este organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.

La acest eveniment și-au anunțat participarea peste 6000 de specialiști din întreaga țară. Vorbim despre medici, farmaciști, rezidenți, doctoranzi, cercetători și studenți.

„Congresul Universității de Medicină și Farmacie ‘Carol Davila’ din București reprezintă un eveniment științific deosebit care promovează excelența profesională și progresul în medicină. De-a lungul celor 12 ediții de până acum, congresul a devenit un reper pentru inovare și schimb de experiență între diferitele specialități medicale. Educația medicală continuă și cercetarea avansată sunt misiunile esențiale ale universității noastre, iar congresul reflectă angajamentul nostru de a susține parteneriatele științifice și dialogul interdisciplinar. Ediția din acest an se desfășoară sub semnul progresului, al inovației și al responsabilității profesionale într-un context global în continuă schimbare. Sunt convins că sesiunile științifice extrem de variate vor avea un impact major în comunicarea descoperirilor de vârf și în promovarea cercetărilor originale” susține Viorel Junga, rectorul UMF „Carol Davila” București.

Congresul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” înscrie în programul științific „Competiția Tânărului Cercetător”, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune lucrări cu rezultate originale în cercetarea științifică medicală, susținute de autori cu vârsta sub 35 de ani.