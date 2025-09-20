Consilierii lui Rober F. Kennedy Jr. refuză să recomande vaccinul COVID-19 pentru americanii sănătoși

Recent desemnata comisie în materie de vaccinuri, alcătuită din consilieri numiți de secretarul Sănătății Rober F. Kennedy Jr., a decis să renunțe la politicile de sprijinire la scarp largă a vaccinului COVID-19.

Aceeași comisie a decis însă că serul trebuie administrat doar persoanelor peste 65 de ani care suferă de boli cronice. Chiar și pentru această categorie de cetățeni, vaccinul trebuie să fie administrat în baza unei decizii individuale sau a unui medic care le monitorizează starea de sănătate.

La rândul său, Food and Drug Administration (FDA) a decis să impus noi restricții pentru vaccinurile produse de Novavax, Moderna și Pfizer, recomandându-le să fie administrate pentru persoanele de peste 65 de ani sau celor tinere, expuse riscului infectării.