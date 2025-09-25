Contracte de 22 de milioane de lei pentru dotarea Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului de Copii „Dr. Victor Gomoiu”

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) a semnat contracte în valoare de 22 de milioane de lei (aproximativ 4,3 milioane de euro) pentru dotarea cu echipamente medicale de ultimă generaţie a noii Secţii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”.

Investiţia are ca scop creşterea capacităţii de diagnostic şi tratament a spitalului, mai ales în contextul în care, anual, în România se nasc peste 1.000 de copii cu afecţiuni cardiovasculare congenitale, cazuri în care intervenţiile chirurgicale rapide pot face diferenţa dintre viaţă şi moarte.

„Această investiţie reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti şi în consolidarea capacităţii spitalului de a trata cazuri complexe. Mulţumesc echipelor ASSMB de la Investiţii şi Achiziţii, coordonate de Marinela Ilie şi Gabriela Iurcu, pentru efortul depus astfel încât secţia de Chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Gomoiu să devină operaţională la începutul anului viitor!”, a declarat Iustinian Roşca, director general ASSMB.

Noua secţie de chirurgie cardiovasculară va permite tratarea în condiţii moderne a copiilor cu malformaţii cardiace, contribuind semnificativ la îmbunătăţirea serviciilor medicale pediatrice din Capitală.