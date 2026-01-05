Corpul de Control al MS, oficial la SJU Constanța. Reacția ministrului Sănătății

După cum a anunțat deja, Alexandru Rogobete a semnat ordinul de control pentru verificarea Corpului de Control la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Costanța. Oficialul a declarat la Medika TV că dacă vor fi descoperite probleme ar putea sesiza Parchetul General.

Scandalul izbucnit pe secția Neurochirurgie a SJU Constanța a atras atenția ministrului Sănătății. Oficialul a declarat faptul că a semnat deja nota de control a Corpului de Control și că dacă vor fi descoperite nereguli va sesiza organele de urmărire penală.

„„Nu vreau să mă ante-pronunț, dar am cerut expertizarea scutirilor de gardă. Voi trimite raportul la Parchetul General dacă vor fi descoperite probleme” a precizat Alexandru Rogobete.

Mai mult, ministrul susține că va face verificări asupra modului în care au fost eliberate scuturile de gardă ale medicilor celui mai mare spital din Constanța.

Scandalul a izbucnit după ce managerul unității medicale a precizat că 70% din medicii secției de Neurochirurgie sunt scutiți de la efectuarea gărzilor.

