Covid sau Gripă? Cum îți dai seama după simptome

Gripa și boala COVID-19 sunt afecțiuni respiratorii, iar astăzi simptomatologia acestora este aproape identică, ceea ce le face tot mai greu de diagnosticat. De aceea simptomatologia unei așa-zise răceli trebuie urmărită cu atenție pentru a ne da seama ce boală avem, de fapt.

Simptome pentru gripă

Gripa reprezintă, în sine, o răceală mult mai puternică, ale cărei simptome sunt mult amplificate. Totuși, dacă răceala provoacă doar nas care curge, iritații în gât și strănut, gripa apare brusc, cu febră, dureri musculare și o stare accentuată de obseală. Mai mult, gripa are tendința de a genera complicații, mai ales în cazul persoanelor care au boli asociate.

Pentru a preveni complicațiile și accentuarea simptomelor, vaccinarea antigripală reprezintă singura metodă eficientă de prevenție. Vaccinul antigripal este deja în farmacii și poate fi administrat prin cabinetele medicilor de familie.

Simptome pentru COVID-19

În cazul bolii COVID-19 simptomele s-au modificat față de anul 2020, când a fost descoperită. Pe lângă simptomatologia specifică unei răceli, varianta actuală a bolii are ca simptom semnificativ prezența răgușelii. Cei mai expuși riscului de a dezvolta complicații din cauza COVID-19 sunt oamenii peste 65 de ani și bolnavii cronici.

Atât gripa, cât și COVID-19 pot evolua către forme severe, de aceea prevenția și recunoașterea simptomelor reprezintă arme eficiente împotriva acestor afecțiuni respiratorii.