Creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 în România

FacebookEmailWhatsApp

Aproape 4000 de cazuri de infectări cu virsurul SARS-COV-2, care provoacă boala COVID-19, au fost raportate de autoritățile sanitare din România, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.

Datele INSP arată că numărul cazurilor înregistrate în perioada 18-24 august este cu 87,2% mai mare decât cel înregistrat în săptămâna anterioară perioadei de raportare.

36 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Au fost confirmate 1.523 de cazuri la grupa de vârstă 0-9 ani, 307 la 10-19 ani, 342 la 20-29 ani, 385 la 30-39 ani, 277 la grupa 40-49, 306 cazuri la 50-59 ani, 225 la 60-69 ani; 305 la 70-79 ani și 180 de cazuri la vârste de peste 80 de ani.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum scazi glicemia și previi diabetul zaharat cu aceste băuturi?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro