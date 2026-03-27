Cum alegem hota potrivită pentru a aerisi corespunzător locuința

Între alegerea hotei potrivite și calitatea aerului din locuință există o strânsă legătură. Adesea când comandăm un astfel de aparat uităm să luăm în calcul anumite detalii care pot transforma aerul din casă într-unul greu de respirat și chiar periculos pentru sănătate.

Marea greșeală pe care o facem atunci când achiziționăm o hotă constă în faptul că nu raportăm dimensiunile lei la spațiul pe care îl avem la dispoziție. De asemenea, în multe situații aceste aparate nu sunt întreținute în mod corespunzător.

„Greșeala vine de multe ori din capacitatea hotei și nevoia efectivă. Hotele se aleg în raport de spațiul avut la dispoziție sau tipul de plită folosit și în raport de cât de aerisită este bucătăria. Există o anumită formulă pe care furnizorii o aplică. Ajungi să iei o hotă care nu face față fie o utilizezi prea mult, fie nu o întreții corespunzător” susține Gabi Ralea, coordonator „CasaLux.ro”.