Cum ne afectează alimentația longevitatea VIDEO

Înaintarea în vârstă este pentru foarte mulți dintre noi influențată de alimentație. Un stil alimentar bogat în alimente procesate sau fast-food scade calitatea vieții și ne face dependenți de medicamente și doctori.

„Obezitatea este principalul factor care declanșează în cascadă o serie de afecțiuni. Acumularea kilogramelor duce către diabet și tensiune și de aceea a crescut incidența lor” susține dr. Daciana Ispir, medic generalist cu specializare în nutriție și stil de viață sănătos, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Pentru a înainta în vârstă sănătos trebuie să evităm alimentele procesate și fast-food care nu fac altceva decât să ne dea peste cap metabolismul.

„Este importantă este alimentația. Ceea ce mâncăm, adică acele alimente ultraprocesate care vin cu cantități mari de calorii și abundența lor. Sunt mereu la îndemână, vacanțele sunt mereu în jurul mâncărurilor” mai spune dr. Daciana Ispir, medic generalist cu specializare în nutriție și stil de viață sănătos, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.