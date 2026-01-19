Cum putem acorda primul ajutor în cazul hipotermiei. Sfaturile medicilor Institutului Clinic Fundeni 

Hipotermia apare atunci când temperatura corpului scade sub nivelul normal și poate deveni rapid o urgență medicală. Primele semne pot fi frisoanele intense, confuzia, vorbirea greoaie sau pierderea coordonării.

Într-un mesaj public, medicii Institutului Clinic Fundeni oferă sfaturi de prim ajutor pe care le putem aplica în cazul în care întâlnim persoane care suferă hipotermie.

„Mută persoana într-un loc adăpostit și uscat. Îndepărtează hainele umede și acoper-o cu pături; încălzește corpul treptat (fără surse de căldură directă și intensă);oferă băuturi calde doar dacă persoana este conștientă;solicită ajutor medical de urgență” se arată în mesajul transmis pe rețelele de socializare de către medicii Institutului Clinic Fundeni.

Institutul Clinic Fundeni subliniază că solicitarea rapidă a ajutorului medical de urgență este esențială, deoarece aplicarea corectă a primului ajutor poate face diferența dintre agravarea stării pacientului și salvarea vieții. În situații critice, fiecare minut contează.