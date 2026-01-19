Cum putem acorda primul ajutor în cazul hipotermiei. Sfaturile medicilor Institutului Clinic Fundeni 

FacebookEmailWhatsApp

Hipotermia apare atunci când temperatura corpului scade sub nivelul normal și poate deveni rapid o urgență medicală. Primele semne pot fi frisoanele intense, confuzia, vorbirea greoaie sau pierderea coordonării.

Într-un mesaj public, medicii Institutului Clinic Fundeni oferă sfaturi de prim ajutor pe care le putem aplica în cazul în care întâlnim persoane care suferă hipotermie.

„Mută persoana într-un loc adăpostit și uscat. Îndepărtează hainele umede și acoper-o cu pături; încălzește corpul treptat (fără surse de căldură directă și intensă);oferă băuturi calde doar dacă persoana este conștientă;solicită ajutor medical de urgență” se arată în mesajul transmis pe rețelele de socializare de către medicii Institutului Clinic Fundeni.

Institutul Clinic Fundeni subliniază că solicitarea rapidă a ajutorului medical de urgență este esențială, deoarece aplicarea corectă a primului ajutor poate face diferența dintre agravarea stării pacientului și salvarea vieții. În situații critice, fiecare minut contează.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta coreeană virală? Beneficii pentru slăbit, cum se ține și riscuri pentru sănătate
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro