Cum se acordă concediile medicale în Franța. Relatarea unui medic român care profesează în Hexagon

Medicul ATI Radu Lupescu a explicat în cadrul unui interviu realizat pentru News.ro de jurnalista Medika TV Eugeania Foarfecă, felul în care se acordă în Franța concediile medicale. Dr. Radu Lupescu profesează la Strasbourg.

„În Franţa este o mare discuţie cu zilele de concediu medical, primele zile nu sunt plătite de asigurările de sănătate. Deci în primele trei zile nu primeşti salariul de la casa de asigurări, asta au făcut-o tocmai pentru a limita zilele de absenţă, pentru că în Franţa zilele de absenţă sunt foarte mari. S-a ajuns în 2025 la aproape 5% de zile de absenţă per total, deci practic o zi din 20 nu este lucrată în medie de către cei care lucrează în Franţa, mai ales la cei tineri, ceea ce este un pic uimitor, la femei şi la cadre medicale. Acesta ar fi primul lucru.

În Franţa, ca şi în Germania, sistemul de protecţie socială este foarte avansat şi oamenii îşi iau destul de uşor concediu medical, de exemplu pentru mici boli, dar chiar există şi în Franţa există concediu medical care se poate lua pentru boala unui copil, de exemplu, dacă unul dintre copii este bolnav, o mamă poate să-şi ia o zi de concediu medical.

Şi este şi uşurinţa de a obţine de la medici, care este de multe ori subliniată de autorităţi, care spun că medicii prescriu prea multe zile de concediu medical faţă de cât ar trebui să fie şi de aceea Franţa este campioană la acest domeniu” a declarat dr. Radu Lupescu, în interviul realizat de Eugenia Foarfecă.

Puteți citi interviul integral aici.