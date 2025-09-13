Cum se obține uleiul de struguri și ce beneficii are

Uleiul de struguri este un produs natural din ce în ce mai apreciat pentru gustul delicat și pentru efectele benefice asupra sănătății. Acesta se obține din semințele strugurilor, rămase după procesul de vinificație. Procesul de obținere presupune uscarea și presarea semințelor, uneori prin metode mecanice la rece, care păstrează proprietățile nutritive, iar alteori prin extracție, urmată de rafinare. Uleiul rezultat are o culoare verzuie sau galben-aurie și un gust fin, ușor fructat.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui ulei este conținutul ridicat de acizi grași esențiali și vitamina E. Acești compuși ajută la menținerea elasticității pielii și la protecția împotriva radicalilor liberi. Datorită texturii ușoare, uleiul de struguri este folosit frecvent în cosmetice, creme și uleiuri de masaj, fiind rapid absorbit de piele fără să lase senzație grasă.

În bucătărie, uleiul de struguri este apreciat pentru punctul său de ardere ridicat, ceea ce îl face potrivit pentru gătit la temperaturi mari, dar și pentru salate sau sosuri reci. Aroma neutră permite combinarea cu multe tipuri de mâncăruri, fără a acoperi gustul ingredientelor principale.

Pe lângă beneficiile culinare și cosmetice, uleiul de struguri are și efecte pozitive asupra sănătății cardiovasculare. Consumat cu moderație, poate contribui la reducerea nivelului de colesterol rău și la susținerea unei circulații sanguine optime. De asemenea, antioxidanții naturali pe care îi conține sprijină sistemul imunitar și protejează organismul împotriva procesului de îmbătrânire prematură.

Uleiul de struguri este, așadar, un produs valoros, obținut dintr-o resursă naturală adesea neglijată, dar plină de nutrienți. Utilizarea lui constantă, atât în alimentație, cât și în îngrijirea pielii, aduce beneficii vizibile pe termen lung.